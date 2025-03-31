Airbus A320 с россиянами на борту подал сигнал бедствия в небе
Самолет Airbus A320 «Аэрофлота» с пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Судно выполняло рейс Москва — Саратов. После взлета экипаж самолета объявил сигнал «Бедствие» из за проблем с наддувом кабины. Командир воздушного судна принял решение — возврат на аэродром вылета.
Приземление прошло благополучно, передает Telegram-канал.
29 марта легкомоторный самолет приземлился на трассу в Вологодской область. На публикованных в Сети кадрах видно, что видимые повреждения у севшего самолета отсутствуют.
Днем ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование катастрофы, в результате которой самолет Superje совершил жесткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после начала полета.