Школьница отдала миллионы рублей онлайн-гадалке из-за ЕГЭ

Московская школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 миллиона рублей. Ей было обещано снятие порчи от провала на ЕГЭ, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, эти средства родители откладывали 16-летней дочери на первый взнос по ипотечному кредиту. Как утверждается, семья столкнулась с нехваткой наличных, когда готовилась к покупке недвижимости.

Когда родители обратились к девочке, она во всем призналась. По словам школьницы, в декабре в одном из мессенджеров она нашла якобы гадалку, которая предложила узнать, удастся ли девочке поступить в вуз. Во время расклада за 500 рублей мошенница заявила, что видит страшнейшую порчу, из-за которой получить высшее образование не получится.

«Следом — платные ритуалы, переводы денег на карточку и так далее. Девочка отдала все родительские накопления — 1,1 млн рублей, $10 000 и €16 000», — говорится в публикации.

Так, в общей сложности было отдано почти 4 млн рублей. Гадалка же удалила чат после того, как получила денежные средства. Семья девочки подала заявление в полицию.

Ранее в Рязанской области полицейские задержали двух мошенниц, которые под предлогом снятия порчи украли у пенсионерки золотые украшения и старинные часы. С заявлением о краже в полицию обратилась 76-летняя жительница Михайлова. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины, которые предложили улучшить ее здоровье с помощью снятия порчи.