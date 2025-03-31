В Забайкалье мужчине дали 3,5 года за призывы к терроризму

В Забайкальском крае 2-й Восточный военный суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.

По данным ведомства, с августа 2017 года по май 2023 года мужчина под публикациями в новостных группах одной из социальных сетей систематически размещал комментарии, призывающие к совершению враждебных и насильственных действий по отношению к представителям разных национальностей, а также органов государственной власти Российской Федерации и высших должностных лиц.

"В соответствии с позицией прокуратуры 2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права заниматься публичной деятельностью в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на три года. Использовавшийся для совершения преступления смартфон конфискован", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).