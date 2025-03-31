В российской школе во время урока рухнул потолок

Штукатурка с потолка в юргинской школе № 2 обрушилась на парты, за которыми сидели пятиклассники. Дети и учитель не пострадали, пишет NGS42.

По словам директора школы Елены Беликовой, инцидент произошел во время урока истории.

«Это стандартный класс школы. [Причина] устанавливается. Ничего там такого нет: просто штукатурка посыпалась», - пояснила она, подчеркнув, что школьников уже осмотрели врачи.

В Министерстве образования региона уточнили, что урок был у 5 «Б». Детей отпустили домой. Отремонтировать класс планируется до конца июня 2025 года.

Ведется доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

На кадрах, размещенных Readovka, видно, что большими кусками штукатурки засыпано все пространство перед доской и первая парта среднего ряда.

Ранее в Истре эвакуировали школы из-за телефонных террористов. Из-за сообщений о минировании эвакуация прошла в двенадцати школах города. Территории учебных заведений были обследованы полицейскими и кинологами.