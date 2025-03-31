Суд в закрытом режиме проведет процесс по делу генерала Оглоблина

235-й Гарнизонный военный суд проведет в закрытом режиме второй процесс по делу бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По ходатайству прокуратуры суд решил провести слушания по делу Оглоблина в закрытом для прессы и слушателей режиме", - сказали в пресс-службе.

Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что в 2016-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль за исполнением которых возлагался на Оглоблина. По версии обвинения, в этот период Оглоблин получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода "Телта" за общее покровительство.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества.