В Москве задержан причастный к покушению на Соловьева вербовщик «Азова»

В Москве правоохранители задержали вербовщика «Азова»*, который, вероятно, причастен к ситуации покушения на российского журналиста ВГТРК Владимира Соловьёва.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Задержанным оказался 31-летний Павел Г. Согласно данным канала, он поддерживает террористическую организацию с 2014 года.

Как утверждается, в 2022 году задержанный переводил деньги главарю движения NS/WP Crew** Андрею Пронскому — обвиняемому в покушении на убийство Владимира Соловьёва по заданию СБУ.

Задержанному продлён арест на два месяца, пишет Telegram-канал.

Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва было направлено в суд в декабре 2023 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** Международное национал-социалистическое движение «Белая сила» (NS/WP, National Socialism / White Power, NS / WP Crew, Sparrows Crew / White Power, «Национал-социализм / Белая сила, власть») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 21.05.2021.