Мошенники обманули россиянку на 65 миллионов рублей

Трех подозреваемых в многомиллионном мошенничестве задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Электростали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной информации, жительница округа Электросталь обратилась к своем знакомому, чтобы тот помог купить шестнадцать автомобилей в КНР и перегнал их в Подмосковье.

Мужчина и два его приятеля получили предоплату в размере 65 миллионов рублей. После этого они перестали выходить на связь с женщиной. Она обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело. Жителей Ногинска и Электростали были задержаны. У них изъяли банковские карты, смартфоны, банковские карты, ключи от автомобилей и две машины.