Установлена личность стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Стрельбу с крыши здания в Мурманске устроил сотрудник ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника, стрелка зовут Владислав Завгородний. Он жив, но находится в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канал Shot, Завгородний жил в том же доме, с крыши которого открыл стрельбу. На мужчину зарегистрирован карабин «Вепрь» и ружье МР-27. До этого мурманчанин не был судим и привлекался лишь к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Напомним, что инцидент произошел на Кольском проспекте вечером 30 марта. Мужчина открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы с крыши дома. Сотрудники СОБР и ОМОН нейтрализовали стрелка во время штурма. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).