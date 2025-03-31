В Тбилиси задержали гражданина России, участвовавшего в акции протеста

Полиция задержала в Тбилиси гражданина России, который на акции протеста у здания местного парламента повредил полицейскую машину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что задержан россиянин Д. К. 1995 года рождения. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

По данным ведомства, подозреваемый в ходе акции протеста 28 марта на проспекте Руставели в центре Тбилиси умышленно повредил принадлежащий МВД автомобиль и скрылся с места преступления. На мужчине была маска, однако правоохранители опознали нарушителя и вскоре задержали его в столице.

Следствие в отношении россиянина ведется по статье 187 уголовного кодекса Грузии о порче чужого имущества, добавили в МВД.

28 марта у парламента Грузии прошла акция протеста. Граждане выступали против заседания парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные во время президентства Михаила Саакашвили (2004 — 2013 гг).