Вандалы сожгли могилу погибшего в зоне СВО военкора

Неизвестные разгромили и подожгли могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Последствия нападения опубликованы в Telegram-канале газеты.

24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что удар по гражданской машине с журналистами был нанесен с применением системы залпового огня HIMARS.

Федорчак родился в Феодосии. Похороны корреспондента состоялись в Симферополе 28 марта.

После гибели журналистов СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.