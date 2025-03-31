Минобороны России требует от РЖД 90 миллионов рублей через суд

Министерство обороны Российской Федерации подало серию исков к ОАО "Российские железные дороги" на общую сумму 90 млн рублей, детали исковых заявлений пока не разглашаются. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы, куда поступили соответствующее требования.

"В Арбитражный суд Москвы поступили исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги" на общую сумму 90 млн 391 тыс. 837 рублей", - сообщили в суде.

В инстанции также отметили ТАСС, что сумма исковых требований министерства по крупнейшему из всех поданных к РЖД составляет 34 млн 323 тыс. 707 рублей.

8 февраля стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Министерства обороны РФ на сумму 5,5 млн рублей к ОАО "Российские железные дороги. В настоящий момент ряд исковых заявлений судом еще не принят.