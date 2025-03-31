The Guardian: в Сиднее арестовали женщину, напавшую с ножом на троих своих детей

Газета.Ru

На северо-западе Сиднея женщина напала с ножом на своих троих детей. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на детектива полиции Нового Южного Уэльса Наоми Мур. По ее словам, инцидент произошел ночью.

В Сиднее арестовали женщину, напавшую с ножом на троих своих детей
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Отец детей проснулся от криков в их доме в Баулкхем Хилс, после чего отобрал кухонный нож у женщины. Предположительно, она успела нанести детям несколько ножевых ранений. В настоящее время 10-летний мальчик, 13-летняя и 16-летняя девочки, а также и 46-летняя мать находятся в стабильном состоянии. Их доставили в больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.

"Эта женщина имеет право на медицинское лечение в настоящее время, и мы не намерены разговаривать с ней, пока она не сможет разговаривать", - сказала Мур.

5 марта в Краснодарском крае суд вынес приговор женщине, которая напала с топором на собственную дочь. По данным прокуратуры, во время следствия фигурантка говорила, что находилась в состоянии аффекта, но выяснилось, что она действовала осознанно.

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