Подозреваемых в убийстве ветерана СВО арестовали

В Приморском крае арестовали двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль. Об этом пишет объединенная пресс-служба судебной системы российского региона в Telegram-канале.

Согласно версии следствия, в ночь с 21 на 22 марта, подозреваемые 20 и 25 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на участке местности по улице Некрасова нанесли мужчине множество ударов руками и ногами по голове и телу, причинив ему телесные повреждения, в результате которых наступила смерть. Жертвой стал ветеран специальной военной операции (СВО), уточняет РИА Новости.

«Судом удовлетворены ходатайства следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения 37-летнего мужчины без признаков жизни с проломленной головой под мостом в селе Хороль Приморского края. Расследование начато по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).