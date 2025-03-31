Мурманский стрелок планировал поджечь крышу многоэтажки

Стали известны новые подробности о мужчине, который устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске. 44-летний Владислав, как оказалось, намеревался поджечь крышу многоэтажки. Перед этим он забаррикадировал вход колючей проволокой и облил крышу и вход бензином.

© Вечерняя Москва

Вооруженный карабином «Вепрь» и охотничьей двухстволкой, мужчина успел расстрелять не менее двух магазинов, прежде чем был нейтрализован снайпером. По предварительным данным, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В ходе задержания стрелок получил тяжелое ранение в голову и сейчас находится в реанимации. Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», передает Telegram-канал Mash.

Инцидент о котором идет речь произошел 30 марта, когда неизвестный открыл стрельбу по людям с крыши общежития в Мурманксе, расположенного по адресу Кольский, 10. В результате штурма крыши стрелявший был обезврежен.

Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, был нейтрализован в ходе штурма, проведенного сотрудниками местного СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.