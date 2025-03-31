Мошенники реализуют схему с выплатой за инфляцию

Мошенники в 2025 году начали маскироваться под госорганы, рассылая письма с вредоносными файлами или фишинговыми ссылками, в которых обещают компенсацию инфляции. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель ИТ-подразделения Агентства "Полилог" Людмила Богатырева.

"Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты и другие", - сказала эксперт.

Богатырева добавила, что примером подобных схем служит недавняя рассылка мошенников в мессенджере Telegram, в которой они предлагали подать заявление для выплаты в 14 тысяч рублей якобы из-за инфляции в прошлом году.

Для получения средств россиянам нужно было оформить необходимые документы на портале "Госуслуги". При переходе по ссылке пользователи попадали на фишинговый ресурс и страницы с нелегальным казино, отметила эксперт. 28 марта в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о "взломе" аккаунта "Госуслуг". В ведомстве призвали россиян быть бдительными и не поддаваться давлению со стороны неизвестных лиц.