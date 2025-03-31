МЧС России: в Мьянме сохраняется повторная угроза землетрясения

В городе Мандалай в Мьянме сохраняется повторная угроза землетрясения, сообщили в штабе группировки российских спасателей.

«Да, на сегодняшний день такие предпосылки есть. Но мы готовы к любому развитию событий», — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что ведомство начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме в пострадавший от землетрясения Мандалай автомобильными колоннами.

Также сообщалось, что в Мьянме российские спасатели извлекли из-под завалов живую женщину.