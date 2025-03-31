Деятельность экстремистов в России стали пресекать эффективнее

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил в интервью РИА Новости, что эффективность выявления и пресечения деятельности экстремистов в России выросла.

Он подчеркнул, что большая часть преступлений экстремистской направленности относится к так называемым латентным, то есть скрытым, для выявления и доказывания которых требуется проведение большой оперативно-розыскной и следственной работы.

«И в этом плане результаты деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о возросшей эффективности их деятельности по изобличению экстремистов», — подчеркнул Гребенкин.

Ранее Госдума запретила рекламу на сайтах экстремистов и нежелательных организаций.