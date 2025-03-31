Неизвестные подожгли зарядные станции Tesla во Франции

В городе Сен-Шамон на юго-востоке Франции подожгли 12 зарядных станций Tesla, которые находились на парковке супермаркета.

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse, пламя полностью уничтожило две станции, а остальные понесли значительный урон. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро за каждую единицу оборудования.

Согласно сведениям AFP, на месте происшествия была обнаружена надпись, призывающая к развертыванию активной борьбы против компании Tesla. В настоящее время ведется тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

Как стало известно, полиция незамедлительно приступила к следственным действиям, однако на данный момент ни одно лицо не было задержано.

Ранее сообщалось, что либеральные вредители обрушились на салоны Tesla в намерении свернуть шею Илону Маску.