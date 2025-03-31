В Мандалае сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов женщину

Российские спасатели вместе со своими китайскими коллегами извлекли из-под завалов женщину в городе Мандалай. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Отмечается, что пострадавшая пролежала под грудами бетона более двух суток.

По данным ведомства, женщину обнаружили под руинами поисковые собаки. Операция по спасению длилась восемь часов.

«В городе Мандалае пострадавшую обнаружили под обломками поисковые собаки кинологического расчета ведомства. Спасательная операция длилась 8 часов в темноте и с риском для жизни», - говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС, поиски пострадавших проходят в сложных условиях. В городе огромное количество завалов, неустойчивые конструкции и, к тому же, продолжаются афтершоки.

Напомним, что в Мьянме в результате сильного землетрясения погибли 1 002 человека. Также 30 местных жителей числятся пропавшими без вести. Число пострадавших с ранениями различной степени тяжести - более 2 300 человек.