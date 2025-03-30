390 тысяч домов в Канаде осталось без света из-за ледяной бури

Ледяная буря оставила без электричества почти 400 тысяч домов в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CBC. Буря привела к падению деревьев и веток на линии электропередач, что вызвало массовое отключение электричества. Наибольшее число отключений зафиксировано в центральной и восточной части провинции.

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Общее количество пострадавших домохозяйств превысило 390 тысяч. Коммунальные компании пока затрудняются сказать, когда электроснабжение будет восстановлено. Скорее всего, это произойдет не раньше вторника. В нескольких городах Онтарио объявлено чрезвычайное положение.

Власти призывают жителей избегать ненужных поездок и держаться подальше от упавших деревьев, веток и поврежденных линий электропередач. 29 марта сообщалось, что десятки многоквартирных домов в городе Владивостоке, расположенном в Приморском крае, остались без света и холодной воды.