В результате стрельбы в Мурманске пострадали несколько человек. Об этом сообщили свидетели происшествия.

«Несколько человек ранены в результате стрельбы в Мурманске. Об этом сообщают очевидцы», — пишет Shot.

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов не удается получить доступ на крышу здания, где, по предварительным данным, находится стрелок. Очевидцы сообщают, что последние выстрелы были слышны примерно десять минут назад.