Незнакомка выманила у москвича десятки миллионов на инвестиции

Девушка с сайта знакомств развела москвича на 32 млн рублей для вложения в инвестиции, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». Незнакомка сразу же сообщила мужчине, что ее племянник хорошо разбирается в долгосрочных вложениях.

Она предложила новому знакомому хорошо заработать. Наивный мужчина в течение нескольких месяцев перевел ей 32 млн рублей. Когда пришло время получать дивиденды, знакомая и ее родственник исчезли.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать пенсионерам лекарства по «льготным» ценам, подсовывая вместо медикаментов «пустышки». В полиции советуют внимательно проверять всех продавцов, с которыми приходится иметь дело.

До этого пожилая жительница Санкт-Петербурга, проживающая на Комендантском проспекте, отдала мошенникам свои сбережения, поверив в легенду о «безопасности» ее денежных средств. Сумма ущерба составила более 2,1 млн рублей. Известно, что пенсионерке в течение двух дней поступали звонки от неизвестных людей, которые представлялись сотрудниками силовых структур.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова ранее сообщила, что номер СНИЛС не позволяет украсть чужие деньги, но является важной деталью мошеннических схем. Злоумышленники с его помощью получают доступ к аккаунту жертвы на Госуслугах, пояснила она.