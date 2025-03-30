Покалеченная в Дубае украинская модель пришла в себя

Подруга искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук сообщила об успешном завершении операции. Девушка приходит в себя и, если положительная динамика лечения сохранится, возможно, она сможет вновь заговорить.

© Соцсети

«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», – рассказала aif.ru знакомая семьи Ковальчук.

Однако когда ее спросили, сможет ли Мария пролить свет на обстоятельства, приведшие к трагедии, конкретного ответа не последовало.

Сразу после происшествия мать Марии, Анна, вылетела в Дубай, чтобы быть рядом с дочерью и организовать ее лечение. В беседе с изданием она подтвердила свой экстренный приезд в Эмираты, но воздержалась от подробностей. 22 марта 2025 года Анна заявила, что семья не нуждается в посторонней помощи, в том числе и финансовой.

Изувеченная модель Мария Ковальчук: что с ней сделали в ОАЭ, новые детали

Тем не менее, когда история Марии получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях, неравнодушные подписчики и друзья решили организовать сбор средств в поддержку семьи модели.

Наталья, близкий друг семьи, опубликовала в социальных сетях реквизиты Анны Ковальчук и описание ситуации.

«Да, все указанные счета принадлежат Анне. Впереди у Маши еще несколько операций», – пояснила aif.ru близкая знакомая семьи Ковальчук.

Сама Анна заявила, что даст какие-либо комментарии прессе только после завершения следствия.

Первая операция Марии Ковальчук была проведена сразу после того, как ее обнаружили на обочине дороги с множественными переломами конечностей и позвоночника. В дальнейшем потребовались более сложные хирургические вмешательства.

По словам подруги семьи, Мария пока не может говорить, и в ближайшее время ей предстоят новые операции. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Семья Ковальчук столкнулась еще и с волной мошенничества: в сети появились многочисленные фейковые сборы средств якобы на лечение Марии. Злоумышленники, спекулируя на имени девушки и ее трагической истории, создают поддельные страницы на платформах для сбора пожертвований.

Как рассказала изданию знакомая семьи Ковальчук, комментируя сообщения о сборах в социальной сети X, сбор средств может организовать еще одна подруга Марии, Ангелина Дорошенкова, но пока она этого не делает.

В то же время, журналистам стало известно, что бывшая порноактриса Ангелина Дорошенкова (известная под псевдонимом Элли Брилсен – прим. ред.) попала под подозрение в связи с трагическим инцидентом с 20-летней моделью Ковальчук.

Ранее сообщалось, что на Украине завели дело о торговле людьми после трагедии с моделью Ковальчук.