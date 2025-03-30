Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке выросло до 18
Число жертв землетрясения в Бангкоке достигло 18 человек, пропавшими без вести числятся 76. Об этом сообщил штаб по ликвидации последствий землетрясения при столичной администрации.
Все пропавшие без вести люди были заняты в строительстве здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак на севере Бангкока. Там сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Всего на этом объекте погибли 11 человек. Городские власти указали, что в воскресенье под завалами "были обнаружены признаки жизни".
"Соответствующие ведомства сохраняют надежду и активизируют круглосуточную работу, поскольку пошли третьи сутки", - говорится в сообщении.
Власти Таиланда утвердили фонд в размере 200 млн батов ($5,8 млн) для помощи пострадавшим, чье жилье повредила стихия.
"Правительство Таиланда хотело бы заверить иностранных резидентов, что в полном объеме возобновились деловые операции, работа больниц и предоставление услуг как туристам, так и местным жителям", - указали в штабе.