Названа возможная причина пожаров в Южной Корее

Мощные лесные пожары в Южной Корее могли произойти из-за обряда на семейной могиле. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что республику охватили крупнейшие в ее истории лесные пожары. 30 человек погибли, свыше 30 тыс. были эвакуированы.

Огонь уничтожил 48 тыс. гектаров леса. Сгорели также несколько исторических памятников, в том числе храмовый комплекс Гоунса в Уйсоне, который был построен в VII веке.

По данным газеты, 22 марта 50-летний мужчина в юго-восточном уезде Ыйсон навел порядок на могилах бабушки и дедушки, провел обряд поминовения предков у семейного захоронения .

Его внимание привлекли ветви деревьев, нависающие над могилами. Он решил от них избавиться и зажег с помощью зажигалки. Пламя разнесло ветром, начался лесной пожар.

Полиция в рамках проводимого расследования задержала подозреваемого, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Мужчина категорически отказался признать свою вину.