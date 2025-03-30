В Дагестане полицейский проехал несколько километров на капоте машины нарушителя. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на Казбековскому посту. Правоохранитель заметил «Ладу» без номеров, потребовал остановиться для проверки документов, встал перед машиной.

Нарушитель, вместо того, чтобы нажать на тормоз, прибавил скорость, сбил стража порядка. Мужчина не растерялся, крепко уцепился за капот и так проехал несколько километров.

В Хасавюрте машину нарушителя догнал и заблокировал внедорожник полиции. Полицейские выскочили из автомобиля, задержали мужчину.

Ранее похожий случай произошел в Иркутске 7 февраля 2020 года. Иркутский оперативник прыгнул на крышу машины барсеточников, которые пытались скрыться от полиции и проехал на ней 3 км.

Автомобиль преступников удалось остановить только после прицельной стрельбы по колесам. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 158 (кража) и ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.