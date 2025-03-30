В США рейс United столкнулся с воздушным змеем при приземлении

Рейс авиакомпании United столкнулся с воздушным змеем, когда пытался приземлиться в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана, там, где ранее произошло несколько воздушных инцидентов.

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Борт 654 United Airlines из Хьюстона пытался приземлиться, когда воздушный змей полетел "прямо на траекторию полета", рассказали телеканалу ABC 13 диспетчеры. Запуски воздушного змея запрещены в этом районе из-за опасности, которую он представляет для низколетящего самолета. Лайнер благополучно приземлился, и сообщений о травмах или повреждениях самолета не поступало, говорится в заявлении United.

Пассажиры благополучно высадились из самолета, и при осмотре выяснилось, что самолет не был поврежден, пояснили в авиакомпании. В полиции аэропорта уточнили, что воздушный змей был возвращен владельцу вскоре после того, как его изъяли офицеры. Никаких обвинений предъявлено не было.

Ранее сообщалось, что в пятницу пассажирский рейс Delta, вылетавший из аэропорта имени Рейгана, был перенаправлен по другому маршруту, чтобы избежать потенциального столкновения с группой самолетов ВВС. На этой неделе аэропорт попал под пристальное внимание СМИ после драки между двумя диспетчерами прямо во время дежурства на вышке. Их ожесточенный спор привел к тому, что один ударил другого. К тому времени, когда дерущихся коллег разняли, как сообщает Daily Mail, консоль управления была забрызгана кровью. На вышке в этот момент находилось шесть или семь диспетчеров, управляющих воздушным движением. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США заявило, что расследует шокирующий инцидент.

В конце января никто из 67 человек не выжил после столкновения гражданского борта American Airlines и вертолета Black Hawk армии США недалеко от аэропорта имени Рейгана. Это столкновение стало самым смертоносным в США с 2001 года.