В США рейс United столкнулся с воздушным змеем при приземлении
Рейс авиакомпании United столкнулся с воздушным змеем, когда пытался приземлиться в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана, там, где ранее произошло несколько воздушных инцидентов.
Борт 654 United Airlines из Хьюстона пытался приземлиться, когда воздушный змей полетел "прямо на траекторию полета", рассказали телеканалу ABC 13 диспетчеры. Запуски воздушного змея запрещены в этом районе из-за опасности, которую он представляет для низколетящего самолета. Лайнер благополучно приземлился, и сообщений о травмах или повреждениях самолета не поступало, говорится в заявлении United.
Пассажиры благополучно высадились из самолета, и при осмотре выяснилось, что самолет не был поврежден, пояснили в авиакомпании. В полиции аэропорта уточнили, что воздушный змей был возвращен владельцу вскоре после того, как его изъяли офицеры. Никаких обвинений предъявлено не было.
Ранее сообщалось, что в пятницу пассажирский рейс Delta, вылетавший из аэропорта имени Рейгана, был перенаправлен по другому маршруту, чтобы избежать потенциального столкновения с группой самолетов ВВС. На этой неделе аэропорт попал под пристальное внимание СМИ после драки между двумя диспетчерами прямо во время дежурства на вышке. Их ожесточенный спор привел к тому, что один ударил другого. К тому времени, когда дерущихся коллег разняли, как сообщает Daily Mail, консоль управления была забрызгана кровью. На вышке в этот момент находилось шесть или семь диспетчеров, управляющих воздушным движением. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США заявило, что расследует шокирующий инцидент.
В конце января никто из 67 человек не выжил после столкновения гражданского борта American Airlines и вертолета Black Hawk армии США недалеко от аэропорта имени Рейгана. Это столкновение стало самым смертоносным в США с 2001 года.