Выяснились подробности расстрела бизнесмена в Московской области

Выяснились детали убийства 53-летнего бизнесмена в поселке Мисайлово Ленинского городского округа 29 марта.

© кадр из видео ГСУ СК России по Московской области

Как стало известно «МК», днем рокового дня 47-летний владелец одного из ресторанов на юге Москвы выстрелил несколько раз в приехавшего на встречу знакомого коммерсанта. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

- Я знаю только одно – муж должен был встретиться со своим знакомым, - рассказала супруга убитого бизнесмена. – Мы, армяне, всегда помогаем друг другу, так уж заведено. Знаю, что этот человек много раз занимал деньги, жаловался, что у него то тут проблемы, то там неприятности, хотя сам владел рестораном. Мой супруг, который на жизнь честно зарабатывал – занимался тканевым производством, всегда ему помогал. Меня в свой бизнес он не посвящал и в проблемы тоже. Хотя у меня тоже есть свое ИП – по сдаче в аренду помещений. Так они встретились и решали вопросы.

По словам жены погибшего, ее супруг уже давно просил вернуть долг, который исчислялся миллионами рублей. Кроме того, недавно супруги купили у него бесхозное помещение, чтобы сдать в аренду, но документы были оформлены не правильно.

В итоге во время встречи после недолгого разговора должник выстрелил в сторону земляка, а затем сделал еще два контрольных выстрела ему в сердце. Раненый успел позвонить в скорую помощь, но скончался до приезда врачей. В это время убийца скрылся, но затем, видимо, осознав совершенное им преступление, сам пришел в полицию и во всем признался. У погибшего осталось трое детей, младшему из которых 19 лет.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, 47-летнему предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.