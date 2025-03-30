Вскрылись жуткие подробности из прошлого петербургского расчленителя

Пенсионер из Санкт-Петербурга, расчленивший женщину, сдававшую ему квартиру, несколько лет назад мог убить свою супругу, рассказал 78.ru его знакомый. Тогда, по его словам, уголовное дело заводить не стали. Спустя время после трагедии мужчина переехал из села Куриловка в Саратовской области в Северную столицу.

Соседи сказали, что убил жену по неосторожности, но уголовку тогда не заводили. Она тоже тетенька спортивная была. Сказали, что поскользнулась и ударилась, — рассказал мужчина.

Женщина работала учительницей французского языка. Дочь после похорон вышла замуж, родила ребенка и тоже переехала, добавил собеседник издания. Он также отзывается о знакомом, как о человеке без вредных привычек.

Пенсионер случайно нарвался на полицейского днем 29 марта в подъезде дома на Загородном проспекте. Уполномоченный полиции остановил 78-летнего мужчину и поинтересовался содержимым продуктовой тележки. Как оказалось, внутри черных пакетов были части тела. В квартире пенсионера также нашли человеческие останки. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Убитая — жительница Карелии, работающая модельером.