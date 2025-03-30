Мужчина в Приморье встретил на дороге амурского тигра и снял его на видео, пишет Telegram-канал «Владивосток Новости», публикуя соответствующие кадры. Россиянин не растерялся, и, не побоявшись хищника, накричал на него матом.

На ролике видно, как краснокнижный зверь сначала идет навстречу мужчине, однако в какой-то момент реагирует на его нецензурную брань и медленно уходит в лес.

Как сообщает источник, ситуация произошла накануне в селе Васильковка в Спасском районе.

Ранее в Приморском крае местные жители спасли лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля.