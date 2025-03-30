Количество погибших в Бангкоке при землетрясении выросло

Количество погибших в Бангкоке в результате землетрясения выросло до 18.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS, на месте обрушения 30-этажного строившегося нового здания были найдены ещё четыре тела погибших.

«... теперь общее количество погибших в результате землетрясения составляет в Бангкоке 18 человек», — передаёт агентство.

Ранее россиянка, живущая в Бангкоке, рассказала RT об эвакуации во время землетрясения.

Власти Таиланда между тем присвоили землетрясению третий уровень из четырёх, классифицировав его как крупномасштабное бедствие.