В Красноярском крае загорелся православный храм

Воскресным утром в поселке Кедровом Красноярского края загорелась церковь. В тушении участвуют полтора десятка пожарных.

© Российская Газета

Сигнал о пожаре в храме на территории Емельяновского района поступил утром. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. К 10:40 по местному времени пожар локализовали, проинформировали в региональном управлении МЧС.

"Возгорание тушат 14 человек, задействовано пять машин", - уточнили в ведомстве.

Сведения о пострадавших выясняются. Причину ЧП установят дознаватели.