МЧС в течение дня направит мобильную группировку в Мьянму
МЧС России в течение дня направит мобильную группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай в Мьянме.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее поступила информация, что военно-транспортный самолёт Министерства обороны Белоруссии вылетает в Мьянму для доставки специального отряда белорусского МЧС, который окажет помощь в устранении последствий землетрясения.
Из Беларуси готовится к вылету в Мьянму отряд МЧС
Также сообщалось, что спасатели МЧС России намерены организовать круглосуточную работу в Мьянме.