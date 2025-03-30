МЧС в течение дня направит мобильную группировку в Мьянму

МЧС России в течение дня направит мобильную группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай в Мьянме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее поступила информация, что военно-транспортный самолёт Министерства обороны Белоруссии вылетает в Мьянму для доставки специального отряда белорусского МЧС, который окажет помощь в устранении последствий землетрясения.

Из Беларуси готовится к вылету в Мьянму отряд МЧС

Также сообщалось, что спасатели МЧС России намерены организовать круглосуточную работу в Мьянме.