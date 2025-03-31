Лечение у психиатра назначат иностранцу после резни в аэропорту Красноярска

Иностранец, обвиняемый в покушении на двойное убийство и грабеж в международном аэропорту Красноярска, предстанет перед судом.

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Инцидент произошел в январе этого года в здании аэропорта имени Дмитрия Хворостовского. Согласно материалам уголовного дела, мужчина с временным расстройством психики похитил из кафе воздушной гавани нож и бутылку коньяка, а затем набросился на двух граждан. Один из них получил ножевые ранения головы, груди и шеи, второй убежал.

Очевидцы остановили поножовщину, скрутив злоумышленника и передав его стражам порядка, напомнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Следователи ходатайствуют о назначении фигуранту принудительного лечения в психиатрической клинике.