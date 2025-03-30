В США самолет упал на жилой дом

В штате Миннесота в США легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате пилот и все пассажиры погибли, сообщает Telegram-канал Shot.

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По его данным, самолет вылетел из аэропорта Де-Мойн в Айове и должен был приземлиться в Миннеаполисе. Авиакатастрофа произошла в городе Бруклин-Парк. Неизвестно, сколько пассажиров было на борту, но уточняется, что потерпевший крушение самолет SOCATA TBM 700 рассчитан на шесть человек.

«Следователи пытаются понять, пилот спикировал на дом намеренно или из-за технической неисправности», — говорится в сообщении. Отмечается, что в доме в момент катастрофы никого не было. На опубликованных кадрах видно, что пламя полностью охватило постройку.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области легкомоторный самолет сел на автомобильную трассу. Никто не пострадал.