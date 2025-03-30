Покалеченная в Дубае модель Ковальчук пришла в себя после операции

Пострадавшая в Дубае украинская модель Мария Ковальчук успешно перенесла операцию и пришла в себя. Об этом сообщила ее подруга.

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Она отметила, что пострадавшей предстоит еще две операции и в случае успешного лечения она сможет начать говорить. Тем не менее подруга Ковальчук не смогла уточнить, когда модель сможет раскрыть детали о том, кто причастен к ее травмам, передает aif.ru.

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9 марта Мария Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, заявившими, что они представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила матери, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.

Однако утром она сообщила матери о своем решении остаться в ОАЭ ради новых знакомых. После этого связь с девушкой пропала на восемь дней. Согласно данным СМИ, ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии.