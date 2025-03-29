При пожаре в доме престарелых в Ганновере пострадали более 50 человек

В результате пожара в доме престарелых в немецком Ганновере пострадали более 50 человек. Об этом пишет Bild.

«В результате пожара в доме престарелых в районе Нордштадт в Ганновере пострадали более 50 человек, трое из них серьёзно, один человек в настоящее время всё ещё находится в смертельной опасности», — говорится в сообщении.

Пожар начался в одной из комнат. Точное количество пострадавших и причины возгорания устанавливаются.

Ранее в результате пожара в доме престарелых в Мюнхене пострадали семь человек.