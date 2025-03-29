В Подмосковье мужчина застрелил бизнесмена около магазина

Мужчина застрелил предпринимателя около придорожного магазина в поселке Мисайлово, а после сам явился к правоохранителям и рассказал о преступлении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. В дальнейшем, после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления.