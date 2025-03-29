Экстренно севший в Вологодской области самолет отогнали с автотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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«В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Вологодский" увидели приземлившийся самолет и незамедлительно организовали движение на трассе. Помогли отогнать самолет в сторону», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в кабине находился пилот. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" в Вологодской области экстренно сел легкомоторный самолет.