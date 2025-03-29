Севшим на трассе самолетом управлял директор местного завода

В Вологодской области на автотрассе экстренно приземлился легкомоторный самолет. За штурвалом находился директор местного завода по производству специальных подшипников Александр Голец, пишет Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По информации очевидцев, Голец объяснил сотрудникам ГИБДД необходимость вынужденной посадки техническими проблемами, заявив о разрешительной документации на полет.

Сотрудники ГИБДД помогли переместить самолет на безопасное расстояние от проезжей части.

Дальнейшие полеты на данном воздушном судне были запрещены до выяснения причин инцидента.

До этого сообщалось, что самолет, приземлившийся на трассе в Вологодской области, выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Ему пришлось аварийно приземлиться на автомобильной дороге у поселка Сосновка. Посадка произошла между 16:24 и 17:07.

Названа причина аварии с севшим на российской трассе самолетом

В МВД по Вологодской области уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет.