Легкомоторный самолет сел на трассу в регионе РФ

Легкомоторный самолет Л4 RA-3337 сел на трассу А-114 «Вологда-Новая Ладога» в Вологодской области. Летчик не пострадал, пишет «Фонтанка».

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Инцидент произошел в субботу, 29 марта, в районе 17:00 мск возле деревни Сосновка Вологодского района. По предварительным данным, во время учебно-тренировочного полёта произошла техническая неисправность.

Движение пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД. В настоящее время движение восстановлено.

В УМВД России по Вологодской области уточнили, что пострадавших из-за данного инцидента нет. Пилоту медицинская помощь не потребовалась.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.