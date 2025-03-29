Названа причина аварии с севшим на российской трассе самолетом

У легкомоторного самолета отказало управление, но пилот смог успешно посадить его на трассе в Вологодской области. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, полицейским уже ужалось опросить пилота самолета, севшего на шоссе в Вологодской области. 50-летний Александр Голец пояснил им, что вылетел из аэродрома Кедрово под Вологдой и возвращался назад, когда возникли неполадки. В какой-то момент неожиданно «встали» винты самолета, они же никак не реагировали на газ. На фоне этого пилот принял решение садиться на автомобильную трассу.

В настоящее время мужчину отправляют на освидетельствование. При этом сам Голец заявил, что находится в трезвом состоянии.

Baza также сообщает, что, вероятнее всего, в ГИБДД не будут привлекать к ответственности пилота, так как подобных штрафов за экстренную посадку на трассе нет. В тот же момент расследование инцидента проведет Росавиация.

О том, что под Вологдой легкомоторный самолет сел на автомобильную трассу, стало известно ранее 29 марта. Инцидент произошел около деревни Сосновка. В итоге членам ГИБДД пришлось помогать и распределять движение автомобилистов. О пострадавших информации нет.