Четыре рыбака погибли в Вологодской области

Четыре случая гибели рыболовов зафиксировано на реках Вологодской области, сообщает региональная МЧС.

© тг-канал МЧС Вологодской области

Сегодня стало известно о трагедии на воде в Череповецком районе.

"По предварительным данным, четверо мужчин провалились под лед на озере Колоденском. Один человек выбрался самостоятельно, трое погибли. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Накануне в реке Сухоне обнаружили тело 76-летнего мужчины, который днём ранее отправился на рыбалку.

Хотя выход на лёд запрещен на всех водных объектах региона и все ледовые переправы закрыты, рыбаки пытаются обойти запреты и завершить сезон впечатляющей добычей. Сотрудники МЧС Вологодской области лично объясняют рыболовам, что выход на весенний лёд смертельно опасен и ни один улов не стоит жизни.