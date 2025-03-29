Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях заболевания с якобы неизвестным вирусом, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что специалисты запросили все необходимые сведения.

В свою очередь главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что никакого нового вируса, который сопровождается кровавым кашлем и высокой температурой, в России нет.

Ранее СМИ сообщили, что в России появился неизвестный вирус, вызывающий у людей кашель с кровью. Заболевших мучает высокая температура, слабость, ломота во всем теле и сильный кашель с кровью. При этом у всех отрицательные тесты на грипп и коронавирус, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».