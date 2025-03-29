В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в тележке

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Санкт-Петербурге после задержания пожилого мужчины, перевозившего человеческие останки в продуктовой тележке. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу.

"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - указывается в сообщении.

По данным следствия, 78-летний мужчина был остановлен участковым уполномоченным полиции на лестничной площадке дома на Загородном проспекте. В продуктовой тележке пожилого мужчины были обнаружены фрагменты человеческого тела.

Следственно-оперативная группа выехала для работы на место происшествия. В квартире, расположенной в том же доме, где жил задержанный, правоохранители также нашли останки.