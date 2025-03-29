В Москве угнали патрульный автомобиль Росгвардии

В столице в районе ул. Велозаводская мужчина угнал патрульный автомобиль Росгвардии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

«Попытка завладения патрульным автомобилем вневедомственной охраны была пресечена в непосредственной близости от места происшествия. Задержанный находился в неадекватном состоянии и пояснить свои действия не смог», – сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось в СМИ, злоумышленник проник в салон, извлек из передней панели магнитолу и блок управления печкой и начал движение.