Мужчина засунул 11 телефонов в йогурты и пытался передать их и в СИЗО

В Москве суд оштрафовал россиянина, который пытался незаконно передать мобильные телефоны заключенным в следственный изолятор. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый спрятал в банки с йогуртом 10 кнопочных телефонов L8STAR, один смартфон Umiio, шесть USB проводов, два зарядных устройства и 11 SIM-карт, но был пойман. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол.

Решением мирового суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Изъятые телефоны суд постановил уничтожить. Известно, что в СИЗО № 4 в Москве, куда мужчина пытался передать «посылку», содержатся бывшие сотрудники силовых структур.

До этого сообщалось, в Новосибирске перед судом предстанет женщина, которая пыталась передать наркотики своему сожителю в суде. Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, обвиняемая приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать запрещенные вещества. Довести задуманное до конца не получилось — судебный пристав заподозрил неладное и задержал женщину.