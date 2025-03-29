Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи, пострадали более 3,4 тысячи человек.

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Об этом в субботу, 29 марта, сообщает Синьхуа.

— По данным информационной группы Государственного административного совета, полученным в субботу вечером (29 марта), в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, 3408 получили ранения, а 139 числятся пропавшими без вести, — говорится в сообщении агентства.

Согласно различным данным, магнитуда произошедшего в Мьянме землетрясения составила от 7,7 до 7,9 балла. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек.

В результате землетрясения была разрушена знаменитая белая пагода Синбьюме в Мингуне, а также другие исторические памятники региона, включая Королевский дворец.

В Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Два самолета МЧС России приземлились в аэропорту Янгона.

Также «Вечерняя Москва» рассказала о землетрясении, произошедшем в Бангкоке, его последствиях и реакции правительства Таиланда на случившееся.