Число жертв землетрясения в Мьянме превысило колоссальный показатель
При землетрясении в Мьянме, как передает Синьхуа, число погибших превысило две тысячи.
Пострадавшими признаны 3,9 тысячи человек.
Еще около 270 человек считаются пропавшими без вести.
В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения
В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями произошедшего 28 марта землетрясения. По данным метеодепартамента соседнего Таиланда, его магнитуда составляла 7,9.
Ранее власти озвучивали данные, согласно которым погибли около 1,7 тысячи человек.