Число жертв землетрясения в Мьянме превысило колоссальный показатель

При землетрясении в Мьянме, как передает Синьхуа, число погибших превысило две тысячи.

Пострадавшими признаны 3,9 тысячи человек.

Еще около 270 человек считаются пропавшими без вести.

В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями произошедшего 28 марта землетрясения. По данным метеодепартамента соседнего Таиланда, его магнитуда составляла 7,9.

Ранее власти озвучивали данные, согласно которым погибли около 1,7 тысячи человек.