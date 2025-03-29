Два самолета МЧС России со спасателями прибыли в Мьянму

Российские спасатели прибыли в Мьянму для оказания помощи после землетрясения.

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Два самолета МЧС России доставили в страну 120 специалистов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Два самолёта МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон», – говорится в сообщении.

В составе отряда – спасатели из «Центроспаса» и «Лидера», кинологи, анестезиологи и психологи. Специалисты привезли необходимое оборудование для поисковых работ и деблокирования пострадавших: эндоскопы, акустические приборы поиска, тепловизоры и георадары.

Отряд «Центроспас», аттестованный INSARAG как отряд тяжелого класса, готов к круглосуточной работе. Разведку будут проводить беспилотники.

Накануне в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, известно о более чем тысяче погибших.